Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 12 августа 2025Силовые структуры

Гендиректора российской стройфирмы наказали за взятку бассейном

Во Владивостоке осудили на 9 лет директора стройфирмы за взятку бассейном
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Приморском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы генерального директора строительной компании Александра Лемешева за взятку бывшему первому заместителю главы администрации Владивостока Наталье Соколовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично, в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 40 миллионов рублей.

По данным ведомства, в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года Лемешев выполнил для Соколовой строительно-монтажные работы по устройству монолитной чаши бассейна за миллион рублей. Взамен она предоставила ему землю для строительства капитальных объектов.

Отмечается, что дело против Соколовой также находится в суде на рассмотрении.

Ранее стало известно, что бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны России полковника Игоря Рутько обвинили в получении взяток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    Выручка VK Tech значительно возросла

    В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

    Минобороны России раскрыло атакованные авиацией и артиллерией объекты Украины

    В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

    Арестович объявил наиболее вероятный сценарий окончания СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости