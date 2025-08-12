Гендиректора российской стройфирмы наказали за взятку бассейном

Во Владивостоке осудили на 9 лет директора стройфирмы за взятку бассейном

В Приморском крае суд приговорил к девяти годам лишения свободы генерального директора строительной компании Александра Лемешева за взятку бывшему первому заместителю главы администрации Владивостока Наталье Соколовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично, в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 40 миллионов рублей.

По данным ведомства, в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года Лемешев выполнил для Соколовой строительно-монтажные работы по устройству монолитной чаши бассейна за миллион рублей. Взамен она предоставила ему землю для строительства капитальных объектов.

Отмечается, что дело против Соколовой также находится в суде на рассмотрении.

