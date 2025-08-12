Силовые структуры
07:42, 12 августа 2025Силовые структуры

Многомиллионные взятки вменили экс-начальнику научного центра Минобороны

Экс-начальника научного центра МО РФ Рутько обвинили во взятках на 30 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Бывшего Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько обвинили в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Также фигуранту вменяется статья о превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Уточняется, что речь идет о 30 миллионах рублей.

Полковник находится под домашним арестом, он заключил досудебное соглашение.

Ранее сообщалось, что сумма хищений по делу бизнесмена Евгения Новицкого составляет более девяти миллиардов рублей.

