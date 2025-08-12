Силовые структуры
07:25, 12 августа 2025Силовые структуры

Раскрыта многомиллиардная сумма хищений в России из пенсионных фондов

Сумма хищений по делу бизнесмена Новицкого превышает 9 млрд рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Общая сумма хищений по делу бизнесмена Евгения Новицкого составляет более девяти миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Новицкому вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий вместе с деловыми партнерами похитил деньги у шести негосударственных пенсионных фондов в период с 2018 по 2019 год. Для этого они разработали преступный план, чтобы под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже похитить денежные средства НПФ «Урал ФД», а также находящиеся у него резервы и пенсионные накопления.

Действия фигурантов уголовного дела привели к банкротству пенсионных фондов. Теперь требования кредиторов составляют порядка 12 миллиардов рублей. Сам Новицкий находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что полиция задержала россиян за легализацию пяти тысяч мигрантов через «Госуслуги».

