Раскрыта многомиллиардная сумма хищений в России из пенсионных фондов

Сумма хищений по делу бизнесмена Новицкого превышает 9 млрд рублей

Общая сумма хищений по делу бизнесмена Евгения Новицкого составляет более девяти миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Новицкому вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Новицкий вместе с деловыми партнерами похитил деньги у шести негосударственных пенсионных фондов в период с 2018 по 2019 год. Для этого они разработали преступный план, чтобы под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на бирже похитить денежные средства НПФ «Урал ФД», а также находящиеся у него резервы и пенсионные накопления.

Действия фигурантов уголовного дела привели к банкротству пенсионных фондов. Теперь требования кредиторов составляют порядка 12 миллиардов рублей. Сам Новицкий находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что полиция задержала россиян за легализацию пяти тысяч мигрантов через «Госуслуги».