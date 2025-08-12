Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 12 августа 2025Силовые структурыЭксклюзив

Генерал ФСБ раскрыл особенности подготовки встречи уровня президентов России и США

Генерал ФСБ Михайлов: Основная нагрузка по безопасности на Аляске ляжет на США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Безопасность на встрече лидеров стран, как правило, обеспечивает принимающая сторона, рассказал «Ленте.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В рамках подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российские спецслужбы, вероятно, будут работать совместно с американскими.

«Наши сотрудники спецслужб и их американские коллеги должны будут отработать все: маршруты передвижения, систему охраны, места проживания, приземления, встречи и так далее. Но, как правило, большая часть нагрузки ложится именно на принимающую сторону — такой формат отработан и действует уже давно», — рассказал Михайлов.

Он также добавил, что, как правило, представители спецслужб начинают работу заранее перед встречей лидеров стран, но и в этот раз они обязаны будут уложиться в отведенные сроки.

«Совместно российская и американская спецслужбы должны будут определить зоны ответственности. Очевидно, мы не сможем обеспечить охрану периметра или движения по трассе. Все прорабатывается на очень высоком, профессиональном уровне. Все нюансы заранее просчитываются», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что американские чиновники в спешке работают над деталями саммита Путина и Трампа. В частности, подчеркивалось, что конкретное место для переговоров так и не было согласовано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    На Украине сидящего в СИЗО депутата решили снять должности

    Депутаты предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе

    Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

    Генерал ФСБ раскрыл особенности подготовки встречи уровня президентов России и США

    Европа обошла США по объему военной помощи Украине

    Волочкова матом ответила на идею запретить в России нецензурную брань

    В России вспомнили о генерале Суровикине на фоне перестановок в Минобороны

    Биолог предупредил об опасности распространяющейся в России инфекции

    Экспорт российской химической продукции резко вырос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости