Генерал ФСБ раскрыл особенности подготовки встречи уровня президентов России и США

Генерал ФСБ Михайлов: Основная нагрузка по безопасности на Аляске ляжет на США

Безопасность на встрече лидеров стран, как правило, обеспечивает принимающая сторона, рассказал «Ленте.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В рамках подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российские спецслужбы, вероятно, будут работать совместно с американскими.

«Наши сотрудники спецслужб и их американские коллеги должны будут отработать все: маршруты передвижения, систему охраны, места проживания, приземления, встречи и так далее. Но, как правило, большая часть нагрузки ложится именно на принимающую сторону — такой формат отработан и действует уже давно», — рассказал Михайлов.

Он также добавил, что, как правило, представители спецслужб начинают работу заранее перед встречей лидеров стран, но и в этот раз они обязаны будут уложиться в отведенные сроки.

«Совместно российская и американская спецслужбы должны будут определить зоны ответственности. Очевидно, мы не сможем обеспечить охрану периметра или движения по трассе. Все прорабатывается на очень высоком, профессиональном уровне. Все нюансы заранее просчитываются», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что американские чиновники в спешке работают над деталями саммита Путина и Трампа. В частности, подчеркивалось, что конкретное место для переговоров так и не было согласовано.