Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

CNN: Американские чиновники спешно работают над саммитом Путина и Трампа
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Американские чиновники спешно работают над деталями саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который состоится на Аляске 15 августа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Американские официальные лица спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, при этом за четыре дня до этой важной встречи все еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы», — отмечается в материале.

В частности, на данный момент времени до сих пор не согласовано конкретное место для переговоров, а также нет понимания в какой гостинице будут размещены российская и американская делегации.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на риелтора Ларри Дисброу сообщала, что саммит президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может пройти в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже. Как отмечают авторы материала, выбор города и сам факт проведения саммита в «штате полуночного солнца» является позитивным сигналом, так как здесь до сих пор сильно русское наследие.

