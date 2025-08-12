Силовые структуры
14:20, 12 августа 2025Силовые структуры

Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

В КБР суд оштрафовал глухонемого мужчину за дискредитацию ВС РФ из-за видео
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики оштрафовал глухонемого мужчину по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, мужчина получил по WhatsApp видеоролик со словом «война» и поставил его к себе в статус на телефоне. Он уверяет, что не знал, что ролик может дискредитировать армию. Россиянин признал вину и удалил видео.

Отмечается, что гражданин относится положительно к политике российских властей и «гордится военными».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Бараниковский, который исполнял украинские песни на своем дне рождения.

