02:18, 12 августа 2025Россия

В Госдуме назвали Зеленского главной преградой мирного урегулирования

Депутат Госдумы Нестеренко назвал деструктивным отказ Зеленского от уступок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Отказ украинского президента Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в преддверии переговоров по урегулированию конфликта Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией. «Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договоренности могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям», — подчеркнул Нестеренко.

Он назвал украинского лидера главной преградой мирного урегулирования.

Ранее Зеленский заявил, что отступать территорий никто не будет.

