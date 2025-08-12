В Госдуме назвали Зеленского главной преградой мирного урегулирования

Депутат Госдумы Нестеренко назвал деструктивным отказ Зеленского от уступок

Отказ украинского президента Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в преддверии переговоров по урегулированию конфликта Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией. «Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договоренности могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям», — подчеркнул Нестеренко.

Он назвал украинского лидера главной преградой мирного урегулирования.

Ранее Зеленский заявил, что отступать территорий никто не будет.