Готические платья станут трендом осени

Vogue: Черные платья в готическом стиле станут трендом осени 2025 года

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные платья на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, среди самых популярных окажутся черные платья в готическом стиле. Отмечается, что они могут быть выполнены с использованием различных материалов, в том числе кружева, кожи и бархата.

Актуальными будут платья с коротким подолом спереди и длинным сзади. Известно, что подобные предметы гардероба были трендом в начале 2010-х годов. Кроме того, в список вошли укороченные трикотажные платья, изделия в горох и платья-комбинации в стиле бохо-шик. Также модными станут наряды с подчеркивающими шею деталями, например бантами, гофрированными воротниками, оборками и вышивкой.

Ранее сообщалось, что пять популярных в 1970-х годах фасонов обуви вернутся в моду осенью 2025 года.