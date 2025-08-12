Ценности
14:34, 12 августа 2025

Готические платья станут трендом осени

Vogue: Черные платья в готическом стиле станут трендом осени 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные платья на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, среди самых популярных окажутся черные платья в готическом стиле. Отмечается, что они могут быть выполнены с использованием различных материалов, в том числе кружева, кожи и бархата.

Актуальными будут платья с коротким подолом спереди и длинным сзади. Известно, что подобные предметы гардероба были трендом в начале 2010-х годов. Кроме того, в список вошли укороченные трикотажные платья, изделия в горох и платья-комбинации в стиле бохо-шик. Также модными станут наряды с подчеркивающими шею деталями, например бантами, гофрированными воротниками, оборками и вышивкой.

Ранее сообщалось, что пять популярных в 1970-х годах фасонов обуви вернутся в моду осенью 2025 года.

