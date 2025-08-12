Грузчик мусоровоза ответил за смерть заснувшего в контейнере россиянина

В Сочи осудили грузчика мусоровоза за смерть заснувшего в контейнере мужчины

Суд в Сочи вынес приговор грузчику мусоровоза за смерть заснувшего в контейнере мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, все произошло утром 8 марта. Грузчик мусоровоза не заметил, что в контейнере на Московской улице уснул пьяный мужчина, и подкатил его к приемному бункеру. Мужчина попал под пресс, его без признаков жизни нашли в процессе сортировки мусора.

Грузчика признали виновным по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и приговорили к году ограничения свободы. Сам он полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ мужчину во время сбора макулатуры раздавило прессом мусоровоза.