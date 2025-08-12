Мир
13:40, 12 августа 2025Мир

Китай оценил предстоящую встречу Путина и Трампа

МИД КНР: Китай приветствует взаимодействие России и США по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Китай приветствует взаимодействие России и США по урегулированию конфликта на Украине. Так официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 15 августа на Аляске, передает РИА Новости.

«Мы с удовлетворением отмечаем поддержание контактов между Россией и США, а также улучшение взаимоотношений стран и продвижение мирного процесса урегулирования украинского кризиса», — заявил дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что КНР поддерживает все усилия, которые способствуют установлению мира на Украине.

8 августа председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин рад налаживанию отношений между Россией и США. Он отметил, что стороны продвигают политическое урегулирование украинского кризиса.

По данным газеты The New York Times (NYT), встреча Путина и Трампа может пройти в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже. Как отмечают авторы материала, такой выбор и сам факт проведения встречи в «штате полуночного солнца» является позитивным сигналом, так как здесь до сих пор сильно русское наследие.

