12:50, 12 августа 2025

Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

«Лишних» денег в банках Белоруссии быть не должно. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.

Глава государства высказался о недопустимости хранения средств на встрече с главой Национального банка Романом Головченко. Они обсуждали вопрос увеличения совокупной прибыли банков, из-за которой в стране решили изымать часть средств организаций и направлять их на финансирование экономики.

«Это очень важно. В банках "лишних" денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», — обосновал решение Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии в ходе встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором попросил его предоставить специалистов для оценки перспектив добычи нефти в республике. Стране нужны эксперты, которые могли бы ответить на вопросы, в каком направлении развиваться, стоит ли вкладываться в новую разведку или работать со старыми месторождениями, пояснил Лукашенко.

