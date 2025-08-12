Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

Лукашенко: Лишних денег в банках Белоруссии быть не должно

«Лишних» денег в банках Белоруссии быть не должно. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.

Глава государства высказался о недопустимости хранения средств на встрече с главой Национального банка Романом Головченко. Они обсуждали вопрос увеличения совокупной прибыли банков, из-за которой в стране решили изымать часть средств организаций и направлять их на финансирование экономики.

«Это очень важно. В банках "лишних" денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», — обосновал решение Лукашенко.

