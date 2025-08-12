Махачкалинское «Динамо» победило «Спартак» в матче Кубка России

Махачкалинское «Динамо» победило «Спартак» в серии пенальти в матче Кубка России

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» в матче второго тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и в основное время завершилась со счетом 1:1. На 87-й минуте первый мяч забил нападающий гостей Гамид Агаларов. На пятой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял полузащитник Руслан Литвинов. В серии пенальти сильнее оказались махачкалинцы.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» 26 августа. «Динамо» днем позднее в гостях встретится с «Ростовом».