Мать невесты в сети назвали помешанной из-за свадебного желания

Мать невесты с никнеймом @Lonely-Big7902 назвали помешанной в сети из-за свадебного желания. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

23-летняя девушка рассказала, что отношения с матерью всегда были непростыми и стали еще более странными, когда та узнала о помолвке дочери. Так, женщина пыталась соперничать с наследницей, комментируя ее фигуру и сравнивая их помолвочные кольца. «[Она] говорила что-то вроде: "Этот день не только для тебя, но и для меня"», — отметила Lonely-Big7902.

Кроме того, мать невесты купила для церемонии бракосочетания белое макси-платье, которое выглядело как свадебное. Девушка попросила сменить наряд и предложила вместе отправиться на шопинг, чтобы подобрать более подходящий образ, однако родительница ответила упреками и обвинениями.

«Я прямо сказала матери, что она не может его надеть, потому что, по-моему, оно не соответствует случаю. Она замолчала, а потом расплакалась, указав, что это ее "возможность почувствовать себя красивой перед тем, как состариться" и что я эгоистка, раз не даю ей этого сделать», — заявила автор поста.

Другие пользователи поддержали Lonely-Big7902 в комментариях. «Перестань реагировать на ее истерики», «Не позволяйте ей испортить вашу свадьбу», «Мне жаль, что твоя мать такая помешанная!», «Она нуждается в терапии», «Твоя мать — эгоистка, и это демонстрация власти», «Не поддавайся. Если ты не установишь границы сейчас, она продолжит нарушать их в будущем», — заявили юзеры.

В январе пользователи сети обругали мать жениха из-за одной непристойной детали в ее свадебном образе.