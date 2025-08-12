Россия
12:15, 12 августа 2025Россия

Минобороны России раскрыло атакованные авиацией и артиллерией объекты Украины

Минобороны России заявило об ударах по предприятию ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили ряд военных объектов Украины. Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, ударам подверглось предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК), цеха производства беспилотников дальнего действия и места их хранения, склады боеприпасов, центр подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также временные пункты дислокации войск в 142 районах.

Ранее Минобороны России отчиталось о семи групповых ударах по военным объектам Украины за неделю со 2 по 8 августа. Поражены обеспечивающие работу предприятия ВПК объекты газотранспортной системы, территориальный центр комплектования, склады с беспилотниками, цех производства морских дронов, а также транспортная инфраструктура, используемая ВСУ.

