Многоквартирный дом загорелся в Адыгее

МЧС: В Майкопе загорелась мансарда жилого дома

В городе Майкопе Республики Адыгея загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на мансарде, после чего огонь перешел на кровлю. По предварительным данным, площадь пожара составляет 950 квадратных метров. «Тушение осложняют конструктивные особенности здания, деревянные перекрытия», — говорится в сообщении.

Из подъезда эвакуированы 25 жильцов. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают 78 специалистов и 30 единиц техники.