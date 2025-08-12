Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:27, 12 августа 2025Россия

Многоквартирный дом загорелся в Адыгее

МЧС: В Майкопе загорелась мансарда жилого дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В городе Майкопе Республики Адыгея загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на мансарде, после чего огонь перешел на кровлю. По предварительным данным, площадь пожара составляет 950 квадратных метров. «Тушение осложняют конструктивные особенности здания, деревянные перекрытия», — говорится в сообщении.

Из подъезда эвакуированы 25 жильцов. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают 78 специалистов и 30 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

    Трамп и Вэнс поговорят с Зеленским перед встречей с Путиным

    ВСУ атаковали сразу пять российских регионов

    Военблогер рассказал о небывалой панике в рядах ВСУ

    Нетаньяху призвал иранцев поднять восстание

    Политолог раскрыл страхи Киева и Европы из-за переговоров Путина и Трампа

    На Аляске отреагировали на новость о встрече Трампа и Путина в штате

    Во Франции раскритиковали ЕС за позицию по Украине

    В США раскрыли возможные места встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ученые назвали вызывающую один из самых смертоносных видов рака привычку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости