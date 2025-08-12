Бывший СССР
Молдавская оппозиция объявила о масштабной акции гражданского неповиновения

Шор призвал граждан Молдавии на месяц отказаться от уплаты налогов из протеста
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал граждан Молдавии в знак протеста против политики властей на месяц отказаться от уплаты налогов. Об объявлении масштабной акции гражданского неповиновения сообщает РИА Новости.

«Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство», — заявил политик в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Он также выразил уверенность, что этого месяца будет достаточно, чтобы одержать победу над партией президента Майи Санду «Действие и солидарность».

Ранее стало известно, что Минюст Молдавии планирует через суд распустить партии оппозиционного блока «Победа». 11 августа ведомство подало ходатайство в Центральную апелляционную палату о вызове в суд партий «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа».

