Москвичи бросились скупать вторичное жилье

Росреестр: Вторичный рынок жилья в Москве вырос в июле на 17 %

Москвичи фактически бросились скупать вторичное жилье — в июле 2025 года количество сделок купли-продажи в этом сегменте рынка составило 11,44 тысячи — на 17,1 процента больше, чем в июне (9,77 тысячи). Данными поделилась пресс-служба столичного Росреестра.

При этом по сравнению с прошлогодними показателями (июлем 2024 года), когда было зафиксировано 13,16 тысячи сделок, число переходов прав на вторичное жилье снизилось на 13,1 процента, а по сравнению с июлем 2023 года (14,93 тысячи сделок) — на 23,4 процента.

Рост числа переходов прав на вторичном рынке в июле составил почти 1,7 тысячи сделок за месяц, что на 6 процентов выше среднего показателя за текущий год. С начала 2025 года ежемесячно регистрируется около 10,8 тысячи переходов прав, а по сравнению с майским минимумом рост составил 30,6 процента. Этот результат зафиксирован в разгар летнего сезона, когда на московском рынке обычно наблюдается спад активности из-за массовых отпусков, отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Отмечается, что за период с января по июль 2025 года ведомство зарегистрировало 75 288 переходов прав на вторичное жилье, что на 4,9 процента меньше результата за семь месяцев 2024 года (79 146) и на 19,1 процента ниже показателей за аналогичный период 2023 года (93 052).

Ранее эксперты предсказали падение выдачи льготной ипотеки в России на 15-25 процентов в связи с отменой повышенного возмещения банкам. С 7 августа финансовым организациям начнут возмещать только разницу между ключевой и льготной ставками, увеличенную на 1,5-2 процентного пункта. Так банкам станет менее выгодно участвовать в ипотечных программах с господдержкой.