Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:01, 12 августа 2025Экономика

Москвичи бросились скупать вторичное жилье

Росреестр: Вторичный рынок жилья в Москве вырос в июле на 17 %
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москвичи фактически бросились скупать вторичное жилье — в июле 2025 года количество сделок купли-продажи в этом сегменте рынка составило 11,44 тысячи — на 17,1 процента больше, чем в июне (9,77 тысячи). Данными поделилась пресс-служба столичного Росреестра.

При этом по сравнению с прошлогодними показателями (июлем 2024 года), когда было зафиксировано 13,16 тысячи сделок, число переходов прав на вторичное жилье снизилось на 13,1 процента, а по сравнению с июлем 2023 года (14,93 тысячи сделок) — на 23,4 процента.

Рост числа переходов прав на вторичном рынке в июле составил почти 1,7 тысячи сделок за месяц, что на 6 процентов выше среднего показателя за текущий год. С начала 2025 года ежемесячно регистрируется около 10,8 тысячи переходов прав, а по сравнению с майским минимумом рост составил 30,6 процента. Этот результат зафиксирован в разгар летнего сезона, когда на московском рынке обычно наблюдается спад активности из-за массовых отпусков, отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

Отмечается, что за период с января по июль 2025 года ведомство зарегистрировало 75 288 переходов прав на вторичное жилье, что на 4,9 процента меньше результата за семь месяцев 2024 года (79 146) и на 19,1 процента ниже показателей за аналогичный период 2023 года (93 052).

Ранее эксперты предсказали падение выдачи льготной ипотеки в России на 15-25 процентов в связи с отменой повышенного возмещения банкам. С 7 августа финансовым организациям начнут возмещать только разницу между ключевой и льготной ставками, увеличенную на 1,5-2 процентного пункта. Так банкам станет менее выгодно участвовать в ипотечных программах с господдержкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

    Минобороны России раскрыло атакованные авиацией и артиллерией объекты Украины

    В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

    Арестович объявил наиболее вероятный сценарий окончания СВО

    Появились детали боев российских войск с «Азовом» после сообщений о панике в подразделении

    «Перевооружение исторического масштаба». На Западе говорят о подготовке Европы к войне. Что показали спутниковые снимки?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости