Мужчина поймал 87 питонов и получил больше 100 тысяч рублей

В штате Флорида, США, мужчина поймал 87 питонов и получил денежный приз. Об этом сообщает News Nation Now.

Житель Флориды Аарон Манн с помощью партнерши Кристины Краус отловил 87 бирманских питонов в июле в рамках программы по борьбе с инвазивными видами. Программа Южного управления водных ресурсов Флориды (SFWMD) выплачивает охотникам по 50 долларов (около 4,5 тысячи рублей) за каждого пойманного питона длиной до 1,2 метра. За каждый дополнительный фут доплачивают еще 25 долларов (примерно 2,2 тысячи рублей).

Манн стал рекордсменом июля, отловив больше всего змей по сравнению с остальными охотниками, и получил дополнительный приз в тысячу долларов (около 90 тысяч рублей).

Во Флориде ковровые питоны, не имея естественных врагов, активно уничтожают местных птиц, млекопитающих и рептилий, угрожая экосистеме национального парка Эверглейдс. С 2025 года программа ввела новую систему поощрений, чтобы мотивировать охотников сокращать популяцию опасных змей.

