Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 12 августа 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на говорящих по-русски украинцев в Европе

Глава Института Нацпамяти Украины Алферов: Украинцы в Европе говорят по-русски
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Євген Проворний / Wikimedia

Украинцы, проживающие в Европе, говорят по-русски и отказываются посещать митинги в поддержку страны. На поведение сограждан за рубежом пожаловался глава Института Нацпамяти Украины Александр Алферов, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины», — заявил активист.

Он добавил, что не готов высоко оценить уровень поддержки Украины и среди граждан внутри страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинским мужчинам до 22 лет выезд за границу. По его словам, это решение поможет молодым украинцам сохранить связи с семьями, а также получить иностранное образование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

    В России захотели ввести социальную десятину

    Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости