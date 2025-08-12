На Украине пожаловались на говорящих по-русски украинцев в Европе

Украинцы, проживающие в Европе, говорят по-русски и отказываются посещать митинги в поддержку страны. На поведение сограждан за рубежом пожаловался глава Института Нацпамяти Украины Александр Алферов, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины», — заявил активист.

Он добавил, что не готов высоко оценить уровень поддержки Украины и среди граждан внутри страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинским мужчинам до 22 лет выезд за границу. По его словам, это решение поможет молодым украинцам сохранить связи с семьями, а также получить иностранное образование.