Полковник Бо: Лишь русские по-настоящему говорят о мире на Украине

Лишь Россия действительно желает мирного урегулирования на Украине. Такое мнение выразил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.

«Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему», — отметил он.

Как утверждает Бо, только соблюдение условий России, а именно прекращение расширения Североатлантического альянса и втягивания Украины в НАТО, а также признание новых территорий РФ, может послужить основой для переговоров, которые в конечном счете приведут к миру.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому давали возможность участвовать в мирных переговорах и решить конфликт с Россией напрямую, однако он ничего не сделал и потому был исключен из переговорного процесса.