18:51, 12 августа 2025Мир

На Западе сделали мрачный прогноз о будущем Украины

Дэвис: Украина может не просуществовать до конца года как единая военная сила
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть до конца года, если предстоящий саммит лидеров России и США на Аляске не принесет результатов. Таким мнением поделился подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Я не уверен, что Украина сможет просуществовать до конца этого года как единая военная сила, если на Аляске не будет предпринято никаких мер для прекращения войны», — заявил он.

По словам Дэвиса, ВСУ испытывают серьезные проблемы с человеческими ресурсами и страдают от нехватки вооружений, что может привести к их развалу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не могут принять никаких решений, касающихся Украины, без участия представителей Киева.

