13:06, 12 августа 2025Силовые структуры

НАК раскрыл роль молодежи в терактах в России

Бортников: 65 % задержанных за теракты в России — молодежь
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Доля молодежи, задержанной за террористические преступления в России, достигла 65 процентов от общего числа. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.

По данным НАК, в 2025 году выросло количество терактов, совершенных под влиянием украинских спецслужб. Наиболее подверженными такому влиянию являются молодые люди и в особенности подростки.

Ранее Бортников заявил, что с начала 2025 года в России сотрудники силовых структур предотвратили 172 теракта. Среди них — девять нападений на образовательные организации.

Кроме того, в текущем году было задержано 290 мигрантов, которые готовили 18 терактов в местах массового скопления людей.

