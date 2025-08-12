Названа необходимая сумма сбережений в России

Экономист Разуваев: В рамках сбережений нужно иметь сумму расходов на два года

В рамках сбережений нужно иметь сумму расходов на два года. Необходимый объем назвал экономист Александр Разуваев, его слова приводит НСН.

По данным опроса холдинга «Ромир», почти у половины россиян (45 процентов) нет сбережений. По словам эксперта, то, что люди не откладывают, говорит об их неумении считать деньги. Россияне склонны жить одним днем, вместо того, чтобы откладывать средства, которые помогают устоять в сложных жизненных ситуациях.

«Они инфантильны, живут своими хотелками. Во всех книжках написано, что размер сбережений должен составлять ваши расходы на шесть месяцев. Я бы советовал все-таки иметь сумму ваших расходов на два года. Бывает так, что могут свалиться огромные расходы по здоровью или еще что-то», — пояснил Разуваев.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко также посоветовал россиянам создать финансовую подушку перед выходом на пенсию. Планирование финансов необходимо для сохранения привычного уровня жизни. Нужно оценить текущее финансовое положение, зафиксировать доходы и расходы и начать ежемесячно откладывать посильную сумму, пояснил он.