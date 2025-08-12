Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 12 августа 2025Экономика

Названа необходимая сумма сбережений в России

Экономист Разуваев: В рамках сбережений нужно иметь сумму расходов на два года
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В рамках сбережений нужно иметь сумму расходов на два года. Необходимый объем назвал экономист Александр Разуваев, его слова приводит НСН.

По данным опроса холдинга «Ромир», почти у половины россиян (45 процентов) нет сбережений. По словам эксперта, то, что люди не откладывают, говорит об их неумении считать деньги. Россияне склонны жить одним днем, вместо того, чтобы откладывать средства, которые помогают устоять в сложных жизненных ситуациях.

«Они инфантильны, живут своими хотелками. Во всех книжках написано, что размер сбережений должен составлять ваши расходы на шесть месяцев. Я бы советовал все-таки иметь сумму ваших расходов на два года. Бывает так, что могут свалиться огромные расходы по здоровью или еще что-то», — пояснил Разуваев.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко также посоветовал россиянам создать финансовую подушку перед выходом на пенсию. Планирование финансов необходимо для сохранения привычного уровня жизни. Нужно оценить текущее финансовое положение, зафиксировать доходы и расходы и начать ежемесячно откладывать посильную сумму, пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей. Судно якобы входит в «теневой флот России»

    В МИД Украины территориальные уступки назвали «Мюнхеном-2»

    Раскрыты гонорары ушедшего на пенсию Леонтьева

    Humvee ВСУ получили «ежовую» защиту

    Власти Коми рассказали о последствиях первой с начала СВО атаки ВСУ на регион

    Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

    Вучич отреагировал на сообщения о планах уволить пророссийских политиков

    Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

    Предсказан скорый переход еще одного города в ДНР под контроль России

    Раскрыта причина возможных увольнений пророссийских политиков в Сербии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости