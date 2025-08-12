Обманувшая американцев русская мошенница попала в скандал из-за фотосессии

Русская мошенница Анна Делви попала в скандал из-за фотосессии с кроликами

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на десятки тысяч долларов, угодила в скандал из-за последней фотосессии. Об этом пишет Page Six.

34-летняя аферистка, более известная как Анна Делви, решила объединиться с фотографом Джаспером Солоффом, который ранее работал с моделью Памелой Андерсон, певицей Билли Айлиш и актрисой Дав Кэмерон. Он предложил ей попозировать вместе с кроликами в центре Бродвея, Нью-Йорк. Один из ассистентов заявил фотографу и Делви, что сможет предоставить животных. Однако вместо того, чтобы воспользоваться прокатом кроликов на съемки, он нашел человека, который отдавал их бесплатно.

Кадр: @jasperegan / @theannadelvey

После фотосессии никто из участников не знал, как поступить с животными. Вскоре ассистент признался в разговоре с журналистами, что отпустил их на волю, оставив в городском парке. При этом отмечается, что сама Делви и Солофф не знали о судьбе кроликов после съемки. «Я не ем мяса и не имела никакого отношения к приобретению, транспортировке или возврату этих животных. Я никогда не одобрю подобные действия», — заявила она.

Адвокат фотографа Гэри Адельман, в свою очередь, подчеркнул, что кроликам в настоящий момент ничто не угрожает и они находятся в безопасности. «Джаспер — большой любитель животных, он вырос и заботился о них: о птицах, кошках, собаках, попугайчиках, игуанах. У него есть прекрасная собака по кличке Динь-Динь. Он никогда бы не стал причинять им вред», — объяснил собеседник издания.

В июле сообщалось, что Анна Делви снялась в откровенном купальнике на крыше высотного здания в Нью-Йорке.