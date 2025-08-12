Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 12 августа 2025Забота о себе

Обнаружена связь между оральным сексом и агрессивным видом рака

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Американские врачи обнаружили связь между оральным сексом и агрессивным видом рака. Об этом пишет The Sun.

Открытие удалось сделать, когда в одну из американских клиник обратилась 34-летняя женщина, у которой было 43 очага рака кожи на лице, руках и ногах. После операции по их удалению и иммунотерапии рак вернулся. Сначала врачи заподозрили у нее повреждение кожи солнцем и ослабленный иммунитет.

Однако затем они обнаружили, что причиной стал вирус папилломы человека (ВПЧ), который начал производить вирусные белки. Причем известно, что этот вирус часто передается при различных видах сексуальной активности, включая оральный секс.

Материалы по теме:
Экспериментальная терапия победила рак крови. Как иммунные клетки помогли пациентам излечиться?
Экспериментальная терапия победила рак крови.Как иммунные клетки помогли пациентам излечиться?
4 февраля 2022
Найти и уничтожить. Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
Найти и уничтожить.Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
23 января 2022

У женщины также было обнаружено генетическое заболевание, ослабляющее иммунные клетки, поэтому врачи провели ей трансплантацию стволовых клеток. С момента лечения прошло три года. Она вышла в ремиссию, а другие осложнения, связанные с ВПЧ, такие как наросты на языке и коже, исчезли.

Ранее в Великобритании 60-летний мужчина по имени Фрэнк Лэйн из-за любви к оральному сексу заболел раком гортани. Рак у мужчины был спровоцирован вирусом папилломы человека (ВПЧ), которым он заразился при оральном сексе примерно 40 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    Оппозицию из Белоруссии обвинили в попытке создать отряды в составе НАТО

    Барнаульского маньяка с 11 жертвами на счету оставили в российском СИЗО

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в оголяющем грудь бикини

    Стало известно об отказе Сафонова покидать ПСЖ

    Гоблин рассказал о работавших с астрологами сотрудниках КГБ

    Уничтожение подмосковного леса с краснокнижными животными попало на видео

    Действия Си Цзиньпина оценили как подрыв авторитета Китая

    Каждый третий планшет в мире был произведен Apple

    Российский блогер описал популярный курорт Европы фразой «Геленджик в разгар сезона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости