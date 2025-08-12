Оппозицию из Белоруссии обвинили в попытке создать отряды в составе НАТО

Представители оппозиции из Белоруссии в ходе встречи в Варшаве выступили с предложением создать отряды из эмигрантов в составе НАТО, которые попробуют осуществить силовой захват власти в Минске. В попытке создать иностранный легион оппозиционеров уличили РИА Новости.

«Было озвучено о планах беглой белорусской оппозиции создать белорусские подразделения в составе национальных вооруженных сил стран НАТО наподобие украинского "иностранного легиона", где проходят службу иностранцы», — приводятся в публикации слова источника.

Отмечается, что подразделения «белорусского легиона» планируется создать в Латвии, Литве, Польше, на Украине и в других странах альянса.

Ранее стало известно о планах бойцов «Полка имени Кастуся Калиновского» (запрещенная в России террористическая организация) летом 2024 года занять юг Белоруссии параллельно с вторжением Вооруженных сил Украины в Курскую область. Отмечалось, что подготовка к вторжению велась в Литве и Польше.