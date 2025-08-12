Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:11, 12 августа 2025Путешествия

Пара блогеров отправилась в путешествие на фургоне по горам и не выжила

Ведущие канала Toyota World Runners не выжили во время поездки в горы Канады
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @toyotaworldrunners

Пара блогеров, ведущая YouTube-канал о путешествиях, не выжила во время поездки на фургоне по горам Канады. Об этом сообщает издание The Sun.

Ведущие канала Toyota World Runners более чем с 200 тысячами подписчиков Стейси Туроут и Мэтью Йеоманс 7 августа отправились в поездку по пересеченной местности в горах Британской Колумбии. Во время движения фургона пара не справилась с управлением и попала в аварию.

Материалы по теме:
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп» Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп»Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
26 августа 2022

По сообщению менеджера поисково-спасательной службы Kaslo Марка Дженнингса-Бейтса, прибывшие на место происшествия специалисты констатировали кончину одного из пассажиров до приезда помощи. Второго блогера вытащили из транспорта и доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако медикам не удалось его спасти.

Уточняется, что тревел-блогеры исследовали на Toyota Chinook Северную и Южную Америки. Вели ли они съемки во время последней поездки, неизвестно.

Другой создатель контента о бездорожье, ведущий канала Dirt Theory Колин Стюарт рассказал, что был с парой в момент трагедии. «Я был с ними, когда это случилось, и сделал все возможное, чтобы спасти их. Это были самые трудные 20 часов в моей жизни», — написал Стюарт на своей страничке в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее стала известна судьба путешествующей на фургоне по Западной Австралии Каролины Вильги. Машина 26-летней девушки застряла в кустарниках, а сама туристка пропала без вести на 12 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом объявил место встречи Путина и Трампа

    В России выйдет эксклюзивная книга французского автора

    В Европе задержали организаторов ретритов для иностранцев с наркотиками

    В Белом доме высказались о трехстороннем саммите

    Белый дом рассказал о планах Трампа посетить Россию

    Россиянам назвали способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

    Названа неожиданная особенность Су-34

    «Это ужас». Тысячи мигрантов, вышедших на улицы российского города-миллионника, попали на видео

    Белый дом назвал главную цель встречи Путина и Трампа

    В Раде перспективы Зеленского описали фразой «сидеть на золотом унитазе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости