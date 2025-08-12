Пара блогеров отправилась в путешествие на фургоне по горам и не выжила

Ведущие канала Toyota World Runners не выжили во время поездки в горы Канады

Пара блогеров, ведущая YouTube-канал о путешествиях, не выжила во время поездки на фургоне по горам Канады. Об этом сообщает издание The Sun.

Ведущие канала Toyota World Runners более чем с 200 тысячами подписчиков Стейси Туроут и Мэтью Йеоманс 7 августа отправились в поездку по пересеченной местности в горах Британской Колумбии. Во время движения фургона пара не справилась с управлением и попала в аварию.

По сообщению менеджера поисково-спасательной службы Kaslo Марка Дженнингса-Бейтса, прибывшие на место происшествия специалисты констатировали кончину одного из пассажиров до приезда помощи. Второго блогера вытащили из транспорта и доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако медикам не удалось его спасти.

Уточняется, что тревел-блогеры исследовали на Toyota Chinook Северную и Южную Америки. Вели ли они съемки во время последней поездки, неизвестно.

Другой создатель контента о бездорожье, ведущий канала Dirt Theory Колин Стюарт рассказал, что был с парой в момент трагедии. «Я был с ними, когда это случилось, и сделал все возможное, чтобы спасти их. Это были самые трудные 20 часов в моей жизни», — написал Стюарт на своей страничке в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее стала известна судьба путешествующей на фургоне по Западной Австралии Каролины Вильги. Машина 26-летней девушки застряла в кустарниках, а сама туристка пропала без вести на 12 дней.