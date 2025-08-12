Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Переговоры на Аляске назвали последним шансом для Украины

Аналитик Риттер назвал переговоры Путина и Трампа последним шансом для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по Ираку Скотт Риттер заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является не последним шансом для украинского лидера Владимира Зеленского, а последним шансом для самой страны. Его слова приводит ТАСС.

Риттер задумался, есть ли у Украины возможности сохраниться как государство. По его мнению, на это повлияют переговоры двух президентов.

«Это последний шанс Украины выжить как государство. Если эта война будет продолжаться, нельзя предсказать будущее, но можно разумно предположить, что Украина в ее нынешнем виде существовать не будет», — заключил он.

Ранее Зеленский заявлял, что отступать от территорий Украины никто не будет. «Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — сказал он.

    Переговоры на Аляске назвали последним шансом для Украины

