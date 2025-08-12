Забота о себе
13:28, 12 августа 2025

Причину головной боли и головокружения из-за парфюма объяснили

Эксперт Ведникова: Головная боль от парфюма может указывать на аллергию
Согласно исследованиям, до 35 процентов людей после нанесения парфюма жалуются на головную боль, головокружение и другие негативные эффекты, предупредила бьюти-эксперт, руководитель центра исследований и разработок Avon Россия Елена Ведникова. Причину ухудшения самочувствия из-за духов она объяснила «Ленте.ру».

Ведникова считает, что индивидуальная реакция на некоторые парфюмы может быть связана с перегрузкой мозга, вынужденного анализировать запах. «Парфюмерные композиции состоят из 20-30, а иногда 40 душистых веществ, из-за чего одновременно на анализ в мозг уходит огромное количество сигналов. Кора головного мозга перегружается, следствием чего может стать головная боль или усталость», — объяснила она.

Еще одной причиной ухудшения самочувствия после нанесения парфюма эксперт назвала аллергию на входящие в его состав компоненты. Как правило, ее вызывают сложные соединения (гидропероксиды линалоола, лимонена), абсолют древесного и дубового мха, изоэвгенол, коричный спирт и циннамал, уточнила она.

Наконец, по словам Ведниковой, головная боль от парфюма может быть одним из специфических симптомов мигрени. Это явление называют осмофобией, а также ольфактофобией.

Ранее врач-сомнолог, эндокринолог Дарья Лебедева назвала главные причины появления головной боли по ночам. По ее словам, ночные головные боли чаще всего объясняются апноэ во сне, бруксизмом или повышенным внутричерепным давлением.

