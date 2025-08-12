Кимаковский: Подразделения ВСУ попали в огневой мешок под Константиновкой

Несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в огневой мешок у населенного пункта Клебан-Бык под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«У поселка Клебан-Бык под Константиновкой в огневом мешке оказались несколько подразделений сразу трех бригад противника», — сказал он. Как рассказал Кимаковский, украинские войска лишены возможности выхода из мешка на этом участке фронта.

Ранее экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич заявил, что положение ВСУ на линии Красноармейск (украинское название — Покровск) — Константиновка ухудшается с каждым днем. Он подчеркнул, что Константиновка уже находится в полуокружении.

11 августа на Украине заявили о прорыве российских войск у Красноармейска. Им удалось продвинуться на десять километров вглубь обороны ВСУ.