12:56, 12 августа 2025Экономика

Подсчитаны расходы европейцев на российское топливо

CREA: Ряд стран ЕС заплатили в июле за российское топливо больше миллиарда евро
Кирилл Луцюк

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

Венгрия, Словакия, Бельгия, Франция и Испания в общей сложности заплатили в июле за поставки российских углеводородов 1,1 миллиарда евро. Это выяснили эксперты Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Их процитировало «Прайм».

Речь идет как о поставках нефти, так и об импорте из России трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Крупнейшим импортером оказалась Венгрия, которая потратила на российские энергоносители 485 миллионов евро. На второй позиции расположилась Франция. Она приобрела СПГ на 239 миллионов евро. Следом идет Словакия с расходами, оцененными в 169 миллионов.

Июльские закупки российского СПГ обошлись Бельгии в 102 миллиона евро, а Испании — в 66 миллионов.

В начале августа стало известно, что июльский экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос на 37 процентов относительно июньского и достиг 51,5 миллиона кубометров в сутки. Если же сравнивать с июлем 2024 года, то рост составил 4,7 процента.

