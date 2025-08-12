Россия
Политолог раскрыл страхи Киева и Европы из-за переговоров Путина и Трампа

Политолог Батюк: Киев и Европа боятся территориальных уступок со стороны Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Киев и власти европейских стран обеспокоены тем, что переговоры президента России Владиимра Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут привести к решению о территориальных уступках со стороны Украины, а также к прекращению боевых действий. Об этом «Известиям» рассказал политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады им. Г. А. Арбатова Владимир Батюк.

«Именно этого опасаются в Киеве и других европейских столицах. Там все еще лелеют надежды на то, чтобы нанести России стратегическое поражение», — отметил эксперт.

По его словам, европейские элиты принимают все усилия, чтобы помешать предстоящему саммиту РФ и США. Батюк указал, что европейские СМИ развернули пропагандистскую кампанию против встречи. «Другое дело в том, что реальных возможностей у них немного», — добавил он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

