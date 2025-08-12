Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:58, 12 августа 2025Силовые структуры

Потратившие миллион рублей россияне засудили магазин «Колдуй баба, колдуй дед»

В Екатеринбурге супруги отсудили более 1 млн руб. у чародейки за обман с магией
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с женщины, называющей себя чародейкой Юлией, более одного миллиона рублей за обман с магическими ритуалами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Из материалов дела следует, что осенью 2023 года местная жительница обратилась в магазин «Колдуй баба, колдуй дед» с проблемами по здоровью. Работающая там колдунья провела женщине диагностику за 5 тысяч рублей, после чего убедила привести на сеанс супруга. Она пообещала их вылечить и взяла аванс в сумме 112 тысяч рублей.

Чародейка провела «чистку» дома за 55 тысяч рублей и еще взяла 20 тысяч рублей на расходные материалы. Затем супругам продали волшебные палочки за 100 тысяч рублей. Заручившись их доверием, Юлия попросила оплатить ей аренду помещения и получила от них еще 300 тысяч рублей.

В декабре 2023 года после очередной «чистки» потерпевшие поняли, что их обманывают, так как магические ритуалы не помогли им со здоровьем. Колдунья отказалась вернуть им деньги, и супруги подали на нее в суд иск о защите прав потребителей.

Суд обязал лже-целительницу вернуть потерпевшим 602 тысячи рублей и выплатить компенсацию морального вреда в пять тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами в сумме 147 тысяч рублей и выплатить штраф в 377 тысяч рублей. Всего мошенница должна 1 миллион 132 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о задержании жительницы Иркутска, которая проводила обряд очищения от сглаза и устроила поджог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

    Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа

    Орбан пригрозил Украине

    Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил войну семье. В разладе звездного семейства винят его жену

    Женщина трижды пыталась скормить мужу отравленную еду и в итоге погубила свекровь

    В Британии раскрыли важную деталь переговоров Путина и Трампа

    Орбан подвел итоги конфликта на Украине

    Экс-премьер Украины раскрыл помеху урегулированию конфликта

    Женщинам назвали неочевидные причины снижения сексуального влечения

    Белый дом раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости