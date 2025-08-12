Появились детали боев российских войск с «Азовом» после сообщений о панике в подразделении

МО РФ: Российские войска дали бой бригаде спецназначения «Азов»

Бойцы группировки войск «Юг» дали бой бригаде спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Детали боев с подразделением появились после сообщений о панике среди командования соединения.

В Минобороны сообщили, что войска группировки «Юг» вели бои в Донецкой народной республике в районе населенных пунктов Серебрянка, Майское, Северск, Катериновка и Константиновка. Где именно был нанесен удар по подразделениям «Азова», не уточняется. При этом, один из командиров подразделения, Богдан Кротевич, заявлял, что положение Вооруженных сил Украины в районе Константиновки является бедственным, что может указывать на то, что бои велись в районе этого населенного пункта.