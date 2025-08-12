Предсказана судьба скандального принца Эндрю при новом короле

Историк Уилсон: Скандального принца Эндрю выгонит из королевской семьи Уильям

Эксперты предсказали, когда принца Эндрю выгонят из королевской семьи и окончательно лишат всех титулов. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Младший брат короля Карла III вновь попал в центр внимания по вине биографа Эндрю Лоуни, написавшего книгу о его похождениях. В ней утверждается, что принц не отличается умом, много раз пользовался служебным положением в личных целях, а количество его любовниц исчисляется тысячами.

Королева Елизавета II успела лишить скандального принца большей части титулов и званий и запретила ему участвовать в официальных мероприятиях. По мнению многих приближенных, этого мало, но нынешний король Карл III упорно игнорирует критику. Королевский историк Кристофер Уилсон считает, что ситуация изменится, когда престол перейдет принцу Уильяму.

Я думаю, в значительной степени Карл придерживался этого принципа, поскольку это казалось ему самым безопасным. Ведь стоит начать разрывать семейные узы и где тогда остановиться? У Уильяма будет другой подход. У него есть жесткое представление о том, каким должно быть лицо королевской семьи в безумном мире социальных сетей, где мы теперь живем, и, думаю, он будет беспощаден Кристофер Уилсон королевский историк

Ожидается, что книга Эндрю Лауни «Entitled: The Rise and Fall of the House of York», рассказывающая о жизни принца Эндрю, выйдет 14 августа. Выдержки из нее публиковало британское издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что источники Лоуни рассказывали об одержимости сексом, свойственной принцу Эндрю. «Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах», — цитирует книга слова канадского журналиста-расследователя Иэна Гальперина.