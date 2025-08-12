Президент Польши прокомментировал скандал с бандеровским флагом в Варшаве

Навроцкий: В бандеровских выходках украинцев виновато украинское образование

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал скандал с флагом «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) на концерте в Варшаве. Об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat.

«На Украине в сфере общего образования бандеровская символика не трактуется в соответствии с историческими исследованиями. [Бандеровцы] были убийцы, дегенераты, которые ответственны за гибель около 120 тысяч наших предков», — сказал он.

По его словам, польские власти должны решительно реагировать на выходки украинских националистов, «что бы ни было причиной этого постыдного поведения».

Ранее в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте Макса Коржа. Один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский призвал молодых людей, развернувших бандеровский флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды местной армии.