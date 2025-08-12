Бывший СССР
Присутствие сухопутных войск США в Армении анонсировали

Сухопутные войска США будут присутствовать в Армении в августе в рамках учений
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Сухопутные войска США будут присутствовать в Армении в августе в рамках совместных армяно-американских учений Eagle Partner-2025 (Орел Партнер-2025). Об этом сообщает Factor.am со ссылкой на Минобороны республики.

Сообщается, что учения пройдут с 12 по 20 августа на территории Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса.

Цель учений — повышение уровня оперативности подразделений, обмен опытом в области управления и тактической связи, а также повышение боеготовности миротворческих подразделений армянской армии.

Учения проходят регулярно с 2023 года.

11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали полный текст парафированного соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве США. В документе, в частности, прописывается стремление к установлению дипломатических отношений между двумя республиками и отсутствие территориальных претензий друг к другу.

