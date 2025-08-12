Продавец машин проиграл суд у назвавшего его хохлом россиянина

РИА Новости: Продавец машин проиграл суд у назвавшего его хохлом автоблогера

Продавец автомобилей проиграл суд по иску о защите чести и достоинства у назвавшего его хохлом и мошенником автоблогера. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ответчик ведет Telegram-канал по теме автомобилей, в одной из публикаций он заявил, что истец продал ему машину с не соответствующим заявленному пробегом, после чего назвал последнего хохлом и мошенником.

Россиянин подал на блогера в суд, потребовав опровержения, а также компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Однако суд не согласился с его доводами. В удовлетворении иска было отказано на основании заключения специалиста, который заявил, что употребленные в блоге слова не являются с точки зрения лингвистики унижающими честь и достоинство истца, а ответчик использовал разговорную и просторечную лексику для выражения своих эмоций.

Суд апелляционной инстанции не изменил это решение. Оно вступило в законную силу.

Ранее жительницу Улан-Удэ оштрафовали за комментарии в общедомовом чате. Россиянка отправила мужчине с фамилией, оканчивающейся на «о», оскорбительные сообщения, содержащие слово «хохол». Суд признал ее виновной в разжигании ненависти на национальной почве.