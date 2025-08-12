Путин направил приветствие участникам форума молодежи «Шум» под Калининградом

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Шум», который открылся под Калининградом. Его послание опубликовано на сайте Кремля.

Мероприятие проходит в рамках платформы «Росмолодежь.События». В ходе дискуссий, встреч с известными журналистами, экспертами форумчане смогут обсудить широкий круг профессиональных проблем, получить поддержку единомышленников и более опытных коллег для реализации своих проектов.

«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов. Подчеркну, именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире», — заявил глава государства.

Для участия в форуме «Шум» было направлено около 8 тысяч заявок из всех регионов России и свыше 100 стран. Мероприятие проходит с 12 августа по 14 сентября.