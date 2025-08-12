Россия
22:56, 12 августа 2025Россия

Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Шум»

Марина Совина
Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Шум», который открылся под Калининградом. Его послание опубликовано на сайте Кремля.

Мероприятие проходит в рамках платформы «Росмолодежь.События». В ходе дискуссий, встреч с известными журналистами, экспертами форумчане смогут обсудить широкий круг профессиональных проблем, получить поддержку единомышленников и более опытных коллег для реализации своих проектов.

«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов. Подчеркну, именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире», — заявил глава государства.

Для участия в форуме «Шум» было направлено около 8 тысяч заявок из всех регионов России и свыше 100 стран. Мероприятие проходит с 12 августа по 14 сентября.

    Все новости