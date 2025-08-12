Путин высказался о рисках переохлаждения экономики

Путин: Многие эксперты говорят о переохлаждении экономики России и рецессии

В экспертном сообществе многие обеспокоены рисками чрезмерного переохлаждения российской экономики и даже рецессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

Глава государства отметил, что этот вопрос поднимался и во время прошлых рабочих совещаний по экономическим вопросам. Кроме того, данная тема обсуждается с руководителем Банка России. В настоящее время, как отметил Путин, регулятор контролирует ситуацию и оценивает ее, работая с предприятиями напрямую.

«И больших рисков, как я понимаю, ЦБ сегодня не видит», — констатировал президент.

В первых числах июля глава Банка России Эльвира Набиуллина констатировала адаптацию российской экономики к внешним вызовам, но предупредила о предстоящих «очень неспокойных временах».

Набиуллина добавила, что избежать переохлаждения, совмещая снижение инфляции и поддержку экономики, очень сложно.