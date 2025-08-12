Экономика
17:36, 12 августа 2025

Путин заявил о росте безработицы

Путин: В России растет скрытая и официальная безработица
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В России растет скрытая безработица. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По словам главы государства, наблюдается также рост и официальной безработицы, которая пока остается на историческом минимуме. Кроме того, в стране снижается дефицит кадров. Доля предприятий, столкнувшихся с этой проблемой, уменьшается. Это, по словам президента, важный показательный сигнал.

По прогнозам Банка России, средняя безработица в стране в этом году уменьшится до 2,4 процента. В 2026 году она вырастет до 2,6 процента, а в 2027 году — до 2,8 процента.

Кроме того, к концу первой половины 2025 года в РФ на российском рынке изменилась ситуация. Если прежде он во многом являлся рынком соискателя, то по итогам июня суммарное количество активных вакансий упало на 27 процентов и на столько же увеличилось число актуальных резюме.

