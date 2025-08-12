Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 12 августа 2025Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха Якубовича в элитном отеле Турции

Shot: Родные Якубовича подарили ему отдых в отеле Турции за 1,5 миллиона рублей
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Родные ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича подарили ему на 80-летие отдых в Турции примерно за 1,5 миллиона рублей. Стоимость проживания в элитном отеле курорта Белек раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, ведущий, его жена и дочь провели неделю в роскошном пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort. На его территории есть спа-зона, гольф-площадка, бассейн и красивый пляж.

Как пишет издание, ранее для гостей отеля выступали российские певицы Мари Краймбрери, Ольга Серябкина и Елка. Стоимость недельного проживания в этом месте доходит до 1,2 миллиона рублей.

Ранее Якубович высказался о походах к врачам словами «недосуг обращаться». Он добавил, что занимается теннисом, а также три раза в неделю ходит в тренажерный зал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

    В России захотели ввести социальную десятину

    Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости