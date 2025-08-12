Раскрыта стоимость отдыха Якубовича в элитном отеле Турции

Shot: Родные Якубовича подарили ему отдых в отеле Турции за 1,5 миллиона рублей

Родные ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича подарили ему на 80-летие отдых в Турции примерно за 1,5 миллиона рублей. Стоимость проживания в элитном отеле курорта Белек раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, ведущий, его жена и дочь провели неделю в роскошном пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort. На его территории есть спа-зона, гольф-площадка, бассейн и красивый пляж.

Как пишет издание, ранее для гостей отеля выступали российские певицы Мари Краймбрери, Ольга Серябкина и Елка. Стоимость недельного проживания в этом месте доходит до 1,2 миллиона рублей.

Ранее Якубович высказался о походах к врачам словами «недосуг обращаться». Он добавил, что занимается теннисом, а также три раза в неделю ходит в тренажерный зал.

