Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:00, 12 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыта цель ВСУ перед переговорами Трампа и Путина

Военный Дандыкин: ВСУ хотят захватить часть российской территории перед пятницей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят захватить часть российской территории перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Этим, по его словам, объясняются большие потери ВСУ в Сумской области.

«К началу переговоров они хотят захватить хотя бы кусок нашей земли. Отсюда и выход на поверхность. Не только там, но и на брянском направлении, например. Так что обстановка сейчас нервная, беспокойная. В Сумской области, в частности, идут жесткие встречные бои», — сказал военный.

Дандыкин добавил, что, по словам российских военных, у ВСУ в Сумской области наблюдается серьезный дефицит личного состава, что также объясняет большие потери.

«Наши говорят, что, когда забирают траншеи, там оружия, боеприпасов много, а людей — очень мало. Их не хватает. Конечно, ВСУ все равно пытаются хоть что-то взять, где-то пробиться. А времени до переговоров остается все меньше», — заметил военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ в минувшую неделю попытались совершить обход по флангам и охватить группировку российских подразделений в Юнаковке Сумской области. Бои на этом участке фронта продолжаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

    Раскрыта цель ВСУ перед переговорами Трампа и Путина

    Онколог назвал безобидные симптомы рака слизистой оболочки полости рта

    Молодой россиянин стал заложником отношений с властной американкой на 19 лет старше него

    В США допустили согласие Зеленского на потерю территорий

    Из США в Россию экстрадировали сбившего пешехода иркутского водителя

    Россиянам дали советы перед выходом на пенсию

    Россиянам предупредили о рисках из-за многократного кипячения воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости