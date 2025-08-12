Военный Дандыкин: ВСУ хотят захватить часть российской территории перед пятницей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят захватить часть российской территории перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Этим, по его словам, объясняются большие потери ВСУ в Сумской области.

«К началу переговоров они хотят захватить хотя бы кусок нашей земли. Отсюда и выход на поверхность. Не только там, но и на брянском направлении, например. Так что обстановка сейчас нервная, беспокойная. В Сумской области, в частности, идут жесткие встречные бои», — сказал военный.

Дандыкин добавил, что, по словам российских военных, у ВСУ в Сумской области наблюдается серьезный дефицит личного состава, что также объясняет большие потери.

«Наши говорят, что, когда забирают траншеи, там оружия, боеприпасов много, а людей — очень мало. Их не хватает. Конечно, ВСУ все равно пытаются хоть что-то взять, где-то пробиться. А времени до переговоров остается все меньше», — заметил военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ в минувшую неделю попытались совершить обход по флангам и охватить группировку российских подразделений в Юнаковке Сумской области. Бои на этом участке фронта продолжаются.