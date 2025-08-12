Раскрыты подробности глубокого прорыва обороны ВСУ в Донбассе

Военный аналитик Норин: Армия РФ прорвалась в тыл ВСУ севернее Красноармейска

Российские подразделения, судя по всему, смогли прорваться к тыловым коммуникациям Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Красноармейска (украинское название — Покровск) и сейчас развивают успех. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик Евгений Норин.

«Вероятно, на пути российского авангарда уже нет укреплений. Концепция обороны с опорой на БПЛА, которую украинские военные развивали последние полтора года, впервые показала свою несостоятельность», — рассказал Норин.

По его прогнозу, если передовые российские части сумеют закрепиться на участке прорыва, судьба Красноармейска и его окрестностей предрешена. Оставшиеся без снабжения украинские войска не смогут долго удерживать оборону и будут вынуждены отступить на запад, в Днепропетровскую область.

Во вторник, 12 августа, стало известно, что армия России сумела продвинуться сразу на 11 километров вглубь обороны украинских войск и перерезать трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье. Это поставило украинские гарнизоны в населенных пунктах, расположенных южнее, под угрозу оперативного окружения.

Впервые о нарастающем кризисе обороны в районе Красноармейска украинские аналитики сообщили 11 августа. Бойцы Вооруженных сил (ВС) России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.