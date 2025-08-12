Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

Ассоциация «Турпомощь»: Отмена шведского стола в Турции сократит турпоток

Отмена шведского стола в отелях и ресторанах Турции может заметно сократить турпоток россиян в эту курортную страну. Такие последствия раскрыла пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова в беседе с RT.

По словам специалиста, отечественные путешественники привыкли к уровню сервиса в Турции, поскольку именно он дает возможность контролировать расходы и создает комфортные условия. В случае отказа от all Inclusive Турция рискует проиграть таким конкурентам, как Египет, объяснила Зюкова.

Ранее сообщалось, что власти Турции захотели отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны, чтобы сократить количество пищевых отходов. Так, систему «все включено» могут заменить форматом «а-ля карт», в рамках которой туристы будут заказывать лишь столько еды, сколько готовы съесть.