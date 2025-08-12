Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:51, 12 августа 2025Путешествия

Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

Ассоциация «Турпомощь»: Отмена шведского стола в Турции сократит турпоток
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Obi / Unsplash

Отмена шведского стола в отелях и ресторанах Турции может заметно сократить турпоток россиян в эту курортную страну. Такие последствия раскрыла пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова в беседе с RT.

По словам специалиста, отечественные путешественники привыкли к уровню сервиса в Турции, поскольку именно он дает возможность контролировать расходы и создает комфортные условия. В случае отказа от all Inclusive Турция рискует проиграть таким конкурентам, как Египет, объяснила Зюкова.

Ранее сообщалось, что власти Турции захотели отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны, чтобы сократить количество пищевых отходов. Так, систему «все включено» могут заменить форматом «а-ля карт», в рамках которой туристы будут заказывать лишь столько еды, сколько готовы съесть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей. Судно якобы входит в «теневой флот России»

    В МИД Украины территориальные уступки назвали «Мюнхеном-2»

    Раскрыты гонорары ушедшего на пенсию Леонтьева

    Humvee ВСУ получили «ежовую» защиту

    Власти Коми рассказали о последствиях первой с начала СВО атаки ВСУ на регион

    Раскрыты последствия отмены шведского стола в Турции

    Вучич отреагировал на сообщения о планах уволить пророссийских политиков

    Танцоры экс-солистки группы «Мираж» рассмешили пользователей сети

    Предсказан скорый переход еще одного города в ДНР под контроль России

    Раскрыта причина возможных увольнений пророссийских политиков в Сербии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости