В Турции захотели отказаться от шведского стола

В Турции захотели отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Власти Турции захотели отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны, чтобы сократить количество пищевых отходов. Об этом сообщает газета Sabah.

Уточняется, что соответствующий доклад готовится предоставить главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента. По словам члена президентского совета и главы Ассоциации турецких рестораторов Рамазана Бингеля, доклад будет в том числе включать возможные изменения системы «все включено».

Так, ее могут заменить форматом «а-ля карт», в рамках которой туристы будут заказывать лишь столько еды, сколько готовы съесть.

Согласно данным Турецкого фонда по предотвращению появления отходов, в Турции ежегодно выбрасывается в среднем 23 миллиона тонн продуктов питания, причем около 35 процентов фруктов и овощей пропадают, так и не попав на стол.

С идеей об отмене «все включено» высказался ранее эксперт в сфере туризма Зафер Алкай. По его словам, в свое время all inclusive стал прорывом для развития туротрасли в стране. Тем не менее сейчас необходимость такого формата отдыха нужно обсуждать, указал он.

