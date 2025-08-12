Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 12 августа 2025Экономика

Центробанк связал рост спроса на наличные с отключением интернета

ЦБ объяснил рост спроса на наличные реакцией на отключения мобильного интернета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В июне и июле прирост наличных денег в обращении составлял 0,2 триллиона рублей, что выше значений прошлых лет. Об этом говорится в комментарии Банка России, посвященном денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму денежно-кредитной политики.

В регуляторе связали отклонение с желанием бизнеса и населения сформировать запас наличных денег для расчетов, что стало реакцией на продолжительные отключения мобильного интернета в ряде регионов. Другой причиной могли стать новости о новых законах, касающихся мониторинга платежей.

Власти объясняют проблемы с интернетом в различных регионах страны вопросами безопасности. Отключения могут растягиваться на несколько дней и зачастую делают невозможным использование безналичных средств оплаты или привычных сервисов, связанных с покупкой товаров и услуг.

Ранее носить с собой наличность посоветовал глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его мнению, такие требования не являются проблемой, потому что жизнь не ограничивается комфортом, а повреждения в результате ударов критической инфраструктуры могут иметь значительно более тяжелые последствия.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил гражданам отнестись к невозможности пользоваться интернетом как к положительной процедуре и цифровому детоксу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Ставрополя

    На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Жителям Подмосковья пообещали туман

    Названы самые переживающие за трудоустройство категории россиян

    Мощный пожар на российском предприятии сняли на видео

    Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне трагедии

    Пленный из ВСУ рассказал о работе ТЦК на Украине

    Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче

    Центробанк связал рост спроса на наличные с отключением интернета

    В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости