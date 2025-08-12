Россияне позарились на большие и дорогие квартиры

Ricci: В Москве и Петербурге спрос на большое и дорогое жилье вырос в 1,5 раза

В первой половине 2025 года жители Москвы и Санкт-Петербурга позарились на большие и дорогие квартиры — спрос россиян на просторное элитное жилье вырос в 1,5 раза. Такие данные приводят аналитики консалтингового агентства Ricci, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» и девелоперской компании Formula City, спрос на трехкомнатные квартиры в высоком сегменте вырос с 25,3 процента до 35,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

В Москве зафиксировали рост показателя с 19,9 процента до 26,7 процента. Однако в столице заметен меньший интерес к большим и дорогим лотам. «Смещение структуры спроса в сторону более просторных решений на столичном рынке элитного жилья происходит не только за счет покупки изначально многокомнатных квартир, но и благодаря практике объединения нескольких смежных лотов», — пояснила директор по маркетингу компании October Group Юлия Леонова.

Ранее стало известно, что жилье в российских мегаполисах подорожало. Средняя стоимость проданных готовых квартир достигла 182,3 тысячи рублей за квадрат, что на 1,3 процента больше показателя предыдущего месяца.