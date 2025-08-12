Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 12 августа 2025Экономика

Россияне позарились на большие и дорогие квартиры

Ricci: В Москве и Петербурге спрос на большое и дорогое жилье вырос в 1,5 раза
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В первой половине 2025 года жители Москвы и Санкт-Петербурга позарились на большие и дорогие квартиры — спрос россиян на просторное элитное жилье вырос в 1,5 раза. Такие данные приводят аналитики консалтингового агентства Ricci, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» и девелоперской компании Formula City, спрос на трехкомнатные квартиры в высоком сегменте вырос с 25,3 процента до 35,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

В Москве зафиксировали рост показателя с 19,9 процента до 26,7 процента. Однако в столице заметен меньший интерес к большим и дорогим лотам. «Смещение структуры спроса в сторону более просторных решений на столичном рынке элитного жилья происходит не только за счет покупки изначально многокомнатных квартир, но и благодаря практике объединения нескольких смежных лотов», — пояснила директор по маркетингу компании October Group Юлия Леонова.

Ранее стало известно, что жилье в российских мегаполисах подорожало. Средняя стоимость проданных готовых квартир достигла 182,3 тысячи рублей за квадрат, что на 1,3 процента больше показателя предыдущего месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

    В России захотели ввести социальную десятину

    Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости