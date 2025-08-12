Путешествия
Россияне устремились в одну страну Азии после запуска прямых рейсов

АТОР: Россияне устремились в Индонезию после запуска прямых рейсов на Бали
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россияне устремились в Индонезию после запуска прямых рейсов на остров Бали. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно официальной статистике, за первое полугодие 2025 года страну Юго-Восточной Азии посетили более семи миллионов туристов. Эта цифра на 9,4 процента больше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом почти 80 процентов всех путешествующих в Индонезию выбирают стыковочные рейсы, чтобы добраться до Бали.

Россия показала самый большой прирост туристического потока в 2025-м, он увеличился на 35,4 процента. В период с января по июнь Индонезию посетили 117,1 соотечественников. Во многом этому способствовал запуск прямых рейсов «Аэрофлота» до Бали из Москвы.

Ранее данные АТОР показали, что россияне обогнали иностранцев по числу поездок в Узбекистан в первом полугодии 2025-го. За этот период страну бывшего СССР посетили 166,6 тысячи российских туристов.

