Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в одну страну бывшего СССР

Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в Узбекистан в первом полугодии 2025-го. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2025 года эту страну бывшего СССР посетили 166,6 тысячи российских туристов. На втором месте по турпотоку оказался Туркменистан (123 тысячи), а на третьем — Казахстан (77,7 тысячи).

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Таиланд, который стал лидером по объему российского турпотока. В топ-5 также вошли ОАЭ, Турция, Китай и Египет.

