Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:00, 11 августа 2025Путешествия

Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в одну страну бывшего СССР

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Бахром Хатамов / РИА Новости

Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в Узбекистан в первом полугодии 2025-го. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2025 года эту страну бывшего СССР посетили 166,6 тысячи российских туристов. На втором месте по турпотоку оказался Туркменистан (123 тысячи), а на третьем — Казахстан (77,7 тысячи).

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Таиланд, который стал лидером по объему российского турпотока. В топ-5 также вошли ОАЭ, Турция, Китай и Египет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Мужчина съел блюдо в отеле на Канарах и не выжил

    Раскрыт третий фигурант разбойного нападение на отделение почты в Москве

    В России суд аннулировал заявку находящегося на СВО кандидата в депутаты

    Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в одну страну бывшего СССР

    Ивлеева испугалась за Собянина в преддверии приезда Трампа

    Стало известно об уничтожении бригады ВСУ из-за штурмов в Сумской области

    На Западе раскрыли попытки ЕС сорвать встречу Путина и Трампа

    Мать участника спецоперации подала в суд на Гузееву и потребовала миллиард рублей

    Интимный момент Дэвида и Виктории Бекхэм попал на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости